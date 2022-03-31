بث مباشر لحفل ختام إكسبو 2020 دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد مرور 6 أشهر، يودع إكسبو 2020 دبي، النسخة الأولى من إكسبو الدولي التي تُقام في المنطقة، جمهوره. وكان معرض إكسبو قد انطلق في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وحمل شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" عبر الفرص، والتنقل، والاستدامة.

وقدّم المعرض لزواره فرصة استكشاف ابتكارات من شأنها أن تغير الواقع، وتحدث تأثيرًا ايجابيًا هادفًا في حياة الناس.

ومع إسدال الستار على إكسبو 2020 دبي، يشهد الحفل الختامي الخميس، العديد من العروض الفنية التي يحييها نجوم الموسيقى، مثل كريستينا أغيليرا، ونورا جونز، ويويو ما. كما تعتلي المسرح أيضا الفرقة العالمية للآلات الوترية "فرقة ورلد سترينغ إكسبو 2020"، وعازفة البيانو الإيطالية إليونورا كونستانتيني.

وسيتمكّن الزوار من مشاهدة هذه العروض من خلال أكثر من 20 شاشة ضخمة موزعة في أرجاء الموقع، تشمل منصة اليوبيل، ومسرح دبي ميلينيوم، وحديقة الاحتفالات، ومجموعة متنوعة من أجنحة الدول.