دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الداخلية المصرية إنه سيتم سحب عينات من الشكولاتة وتحليليها، بعد الحديث عن احتواء بعض الأنواع على نسبة من الخشخاش المخدر.

وأوضحت الوزارة، في بيان، الاثنين: "بالنسبة لما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام حول وجود شكولاتة تحتوى ضمن مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش" .

وأشار البيان إلى أن "بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية ويتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة، وأنه سيتم سحب عينات من الشكولاتة المتداولة بالأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية" .

كان جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، قال في صفحته عبر فيسبوك: "شكا لى الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعى بعضها طلب الجهات التى ينتمون إليها تحليل تعاطى المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش ومشتقاته، الأمر الذى يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلي الفصل من الوظيفة علي الرغم من أنهم لا يدخنون حتي السجائر" .

وأضاف: "وبالصدفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبري ومحطات البنزين المختلفة يباع شيكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من الخشخاش. وهذا أمر أصبح مباحًا في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة تعاطى أو إتجار بحسب الأحوال" .

ونشر نصار صورة غلاف إحدى عبوات الشكولاتة التي تحدث عنها، وكُتب عليه أن هناك نسبة 2.3% من الخشخاش.

وفي وقت لاحق، قال نصار: "تبين بعد تواصل بعض المختصين معي أن الأمر قد يتعلق ببذور الخشخاش وليس بالخشخاش ذاته، وأن اللبس جاء مما ورد بنسب المكونات الموجودة علي غلاف الشيكولاتة من وجود الخشخاش مطلقاً بمكوناتها، وهو خطأ الشركة"، حسب قوله.