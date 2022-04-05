دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – روى الإعلامي السعودي، خالد مدحلي، قصة إيقافه عن العمل عام 2007 بسبب سؤال وجهه لرئيس مجلس الشورى آنذاك.

وقال مدحلي في برنامج "ذات مع سامي الجابر"، عند سؤاله عن الإيقاف عن العمل لمدة أسبوع بسبب حلقة مع رئيس مجلس الشورى، صالح بن حميد: "كان عندي برنامج اسمه المجلس وكانت مادته تعتمد على ما يتعاطاه مجلس الشورى في مناقشاته".

وأردف الإعلامي السعودي قائلا: "نستضيف من خلال البرنامج ضيفا يمثل مجلس الشورى وآخر يمثل الجهة التي يناقش فيها الموضوع"، حسب قوله.

خالد مدخلي يروي لأول مرة قصة إيقافه عام 2007 بسبب حلقة كانت مع رئيس مجلس الشورى، الحلقة التي كانت حديث المنتديات والساحات تلك الفترة .. https://t.co/csQAddGp7m

وأضاف مدحلي قائلا: "قبل خطاب الملك السنوي في مجلس الشورى وافق رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن حميدان على أن يكون ضيفا معي".

وتابع الإعلامي السعودي قائلا: "وكان لدينا سؤال في الحلقة: هل أنت راض عن أداء مجلس الشورى خلال الفترة الماضية؟ كل اتصالات المشاهدين كانت تنم عن عدم رضا عن مجلس الشورى وكانوا يقولون إن هناك فجوة".

وقال مدحلي: "من الممكن أن أكون أخطأت في رد الفعل في هذه الحلقة لكنني لست نادما على طريقة طرح الأسئلة لأنني كنت أسأل أسئلة الناس"حسب قوله.

وكشف الإعلامي السعودي أن بن حميدان كان يجيب عن التساؤلات وأنه كان راضيا عن الحلقة لكنه تفاجأ في اليوم التالي أنه موقوف وقال: "تحولت من بعد ما كنت واحد من أفضل المذيعين في السعودية والناس كانت تصفني بلاري كينغ إلى شخص أصبح في سلة المنبوذات"، حسب قوله.

وأشار مدحلي إلى أن رئيس مجلس الشورى آنذاك نفسه هو من ساهم في رفع الإيقاف عنه وعبر عن عدم رضاه على أسلوب تعامل القناة مع الإعلامي.