دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، الخميس، أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني "محاولة يائسة" لإعادة ترتيب صفوف من وصفهم بـ"المرتزقة"، متهما دول التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن بالدفع نحو التصعيد.

وكانت المملكة العربية السعودية قد حثت مجلس القيادة الرئاسي اليمني على البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية.

وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "طريق السلام بوقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية من البلاد، ودون ذلك محاولة يائسة لإعادة ترتيب صفوف المرتزقة للدفع بهم نحو مزيد من التصعيد، وشعبنا اليمني ليس معنيا بإجراءات غير شرعية صادرة خارج حدود وطنه عن جهة غير شرعية".

وعبر حسابه على "تليغرام"، قال المتحدث باسم الحوثيين إن "هذه الإجراءات التي عملها تحالف العدوان لا علاقة لها باليمن ولا بمصالحة ولا تمت للسلام بأي صلة، وإنما تدفع نحو التصعيد من خلال إعادة تجميع ميليشيا متناثرة متصارعة في إطار واحد يخدم مصالح الخارج ودول العدوان".

وأضاف: "طريق السلام معروف لو كانوا جادين وهو وقف العدوان وفك الحصار وإخراج القوات الأجنبية ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن الحوار السياسي في أجواء مناسبة وليس القفز على كل هذه القضايا بإعادة تدوير المرتزقة".

وتابع بالقول: "ثم إنها إجراءات لا شرعية لها وهي صادرة من جهة غير شرعية ولا تملك أي صلاحية لا دستورية ولا قانونية ولا حتى شعبية وصدرت خارج اليمن شكلا ومضمونا والشعب اليمني ليس معنيا بما يقرره الخارج في شؤونه الداخلية، واليمن ليس قاصرا حتى يهندس له الآخرون شكل دولته وحكومته ويقررون له حاضره ومستقبله".