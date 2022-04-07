بعد أشهر من استدعائه.. الكويت تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد ساعات من قرار السعودية، أعلنت الكويت عودة سفيرها إلى لبنان نظرا للتجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية لإنهاء الأزمة واستجابة لمناشدات القوى السياسية "المعتدلة" في لبنان، وفقا لبيان صدر عن الخارجية الكويتية الخميس.

وقالت الوزارة: "في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابة للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان وتفاعلا مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي فإن دولة الكويت تعلن عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان الشقيقة"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأكدت الكويت على "أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام لبنان".

وكانت قد أصدرت الخارجية السعودية بيانا أعلنت فيه عودة سفيرها إلى لبنان لنفس الأسباب التي ذكرتها الكويت أيضا في بيان خارجيتها.