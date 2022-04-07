بعد عودة سفير السعودية.. تعليق وتعهد ورسالة من وزير لبناني للرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الداخلية والبلديات في لبنان، بسام مولوي، أن بلاده لن تسمح بأي إساءة للسعودية بعد اليوم، وذلك إثر قرار الرياض بعودة سفيرها إلى لبنان الخميس.

وقال مولوي عبر صفحته على موقع تويتر: "مجددا تثبت المملكة العربية السعودية من خلال عودة سفيرها الوزير المفوض وليد البخاري ان لبنان في قلبها ووجدانها وهي لن تتركه ابدا"، حسب قوله.

وأضاف الوزير اللبناني قائلا: "نرحب بك وليد البخاري بين أهلك الاوفياء للعروبة لنشد أواصر الأخوة"، على حد تعبيره.

وأردف مولوي قائلا في التغريدة نفسها: "سنواصل سويا العمل لتعزيز العلاقات التي لن نسمح لأي اذى او اساءة ان تمسها بعد اليوم"، حسب قوله.

مجددا تثبت المملكة العربية السعودية من خلال عودة سفيرها الوزير المفوض وليد البخاري ان لبنان في قلبها ووجدانها وهي لن تتركه ابدا. نرحب بك @bukhariwaleeed بين أهلك الاوفياء للعروبة لنشد أواصر الأخوة. سنواصل سويا العمل لتعزيز العلاقات التي لن نسمح لأي اذى او اساءة ان تمسها بعد اليوم

وكانت قد أعلنت الخارجية السعودية عودة سفيرها إلى لبنان بعد أشهر من استدعائه احتجاجا على أزمة تصريحات وزير الإعلام السابق، جورج قرادحي، وقضايا أخرى تتعلق بتهريب المخدرات.