دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار تسجيل مصور للرئيس المصري السابق، محمد مرسي، ونائب مرشد الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، وهما يتحدثان عن طلب مزعوم لنائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، تعيينه رئيسا للحكومة جدلا واسعا بعد عرض حلقة جديدة من مسلسل "الاختيار 3".

وظهر مرسي في التسجيل وهو يقول: "قالوا البرادعي.. البرادعي زعلان من موضوع... كان هيموت على رئاسة الوزراء... هيموت!!"، حسب قوله.

ويضيف الرئيس المصري السابق موجها حديثه للشاطر: "يعني حضرتك فاكر اتصل بينا مرتين في نفس اليوم... يا عم مش احنا الي واقفين... قال خلاص بقولكم إذا مش واقفين قولوا ليس لدينا مانع"، حسب قوله.

وأردف مرسي في المقطع قائلا: "هي رئاسة الوزراء مهمة للدرجة دي... حاجة غريبة جدا".

وقاطع الشاطر مرسي بالقول: "اه بس دي ادتلو رسالة... إن الإخوان مش هيدولو في انتخابات الرئاسة وهو كان بيراهن على غير كدة"، وأجاب مرسي: "أيوة بس احنا عمرنا ما قلنالو هنديلك"، حسب قوله.

ورد نائب مرشد الإخوان قائلا: "فيبقى دلوقتي إذا تصويت كتلته 60-70 في المية ماشي في اتجاه الإسلاميين يبقى هو فرص نجاحو ضعيفة أو مش موجودة... فقرر الانسحاب بشرط... ونوع من الضغط بقا جايز يعني الناس بتحب الضحية جايز أي حد يتعاطف معاه... الطريقة الأمريكاني"، وقال مرسي: "عمرو ما حد قلو كلمة"، ليجيب الشاطر: "اه اه طبعا"، حسب قوله.

ويتضمن مسلسل الاختيار تسريبات عدة لمرسي وقيادات الإخوان المسلمين وقد كان آخر التسريبات التي أثارت الجدل هي تلك الخاصة بحديث مرسي مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع السابق المشير محمد حسين الطنطاوي.

جدير بالذكر أيضا أن البرادعي لم يعلق على هذا التسجيل حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

١- لم يجد الاخوان افضل من محمد #البرادعى فى لعب دور حصان طروادة ، لاسقاط الدولة وتحقيق حلم التمكين . كانت خطه الاخوان قبل خروج خيرت #الشاطر من السجن تعتمد على استخدام اذرع مدنية وليبرالية تبعد عن أحداث #٢٥يناير يناير شبح الثورة الإيرانية و حتى لا يشعر الغرب بالقلق ، https://t.co/y8n79uAtyo