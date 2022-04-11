دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت أسرة الناشط السياسي المصري، علاء عبدالفتاح، إنه حصل على الجنسية البريطانية، ضمن مساعي أسرته للبحث عن "أي وسيلة قد تبدو مستحيلة" لإطلاق سراحه، بعد أن أمضى نحو 3 سنوات ونصف في السجن.

وظل علاء عبدالفتاح في السجون غالبية السنوات العشر الماضية على فترات متقطعة. وبرز اسمه منذ نهايات فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك وإبان انتفاضة 2011 التي أطاحت به.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قضت محكمة مصرية بسجن علاء لمدة 5 سنوات مع غرامة 200 ألف جنيه، وكذلك معاقبة محاميه محمد الباقر، والمدون محمد (أكسجين) بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية".

ويخوض علاء حاليًا إضرابًا كليًا عن الطعام منذ 10 أيام على الأقل، اعتراضًا على ما عايشه من "انتهاك بحقه جرائم بحق آخرين"، حسب في بيان لأسرته نشرته شقيقته منى سيف في صفحتها على فيسبوك، الاثنين.

وقالت أسرته إنه "رفع مطلبين" لإضرابه، "الأول كمواطن مصري: انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكافة الانتهاكات التي تعرضلها منذ نهار خطفه في سبتمبر/ أيلول 2019 وحتى يومنا هذا".

وحدد علاء مطلبه الثاني "كمواطن بريطاني (في) زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه وتمكينه من التنسيق مع محامين الأسرة بأنجلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة ليس فقط بما تعرض له من انتهاكات، بل كافة الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه".

وأوضح البيان: "ثلاثتنا - علاء ومنى وسناء - نحمل، بالإضافة لجنسيتنا المصرية، الجنسية البريطانية عن طريق والدتنا ليلى سويف والتي ولدت بلندن في مايو/ أيار 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمي لوالدتها".

وتابع: "لم نسع من قبل لمحاولة فهم موقفنا القانوني من ناحية الجنسية البريطانية، ولكن في 2019 اضطرتنا الظروف لإطلاق خيالنا ومحاولة التفكير في أي وسيلة قد تبدو مستحيلة للخروج من سجون السيسي التي ترفض إطلاق سراح أسرتنا، وبالأخص سراح علاء. وبالفعل بعد التواصل وتوكيل محامين متخصصين في انجلترا تأكد لنا طبقا للقانون البريطاني حقنا في الجنسية البريطانية وأتممنا جميع الأوراق الرسمية اللازمة".

واُختتم البيان بالقول: "وبناءا عليه تقدمنا بطلب زيارة قنصلية لعلاء في محبسه في ديسمبر الماضي، ولكن السلطات المصرية اختارت - حتى الآن - تعطيل إتمام الزيارة وبالتالي الاستمرار في حرمانه من أبسط الحقوق، وعليه بدأ علاء إضرابه عن الطعام مطالبا بتحركات عاجلة رسمية من مؤسسات العدالة المصرية والبريطانية، ونحن نضم صوتنا له".

في وقت كتبت شقيقة علاء، سناء سيف، في جانب من تدوينة منفصلة على فيسبوك: "النهارده قررنا نعلن أننا معانا جنسية بريطانية، تحصلنا عليها مؤخرًا لأن أمي اتولدت في لندن. للأسف معرفناش نخرج علاء من السجن بصفته مواطن مصري مضطرين نضغط لخروجه بصفته بريطاني".

وفي يناير/ كانون الثاني، أطلقت السلطات سراح الناشط المصري من أصول فلسطينية رامي شعث، مقابل تنازله عن الجنسية المصرية، حسبما قالت أسرته في بيان آنذاك. ووصل رامي فرنسا بعد أن ظل محبوسًا منذ صيف 2019.