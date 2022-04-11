دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الاثنين، النائب العام بالتحقيق في واقعة موت أيمن هدهود الباحث الاقتصادي عضو الهيئة العليا لحزب "الإصلاح والتنمية"، بعد اختفائه، في ظل الجدل حول ملابسات الوفاة وبعد بيان وزارة الداخلية عن الوقعة.

وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن "بالغ قلقها" إزاء ما يثار حول ملابسات وفاة هدهود. وقالت المنظمة إن "أسرته أدلت بتصريحات حول واقعه القبض عليه واختفائه منذ 6 فبراير الماضي ولم تعلم عنه شيئا حتى علمت بوفاته فيما بعد بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية".

وأشارت المنظمة إلى أن بيان وزارة الداخلية، التي نفت إخفاء هدهود قسريا، واتهمت الداخلية صفحات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي بتداول تلك المزاعم، بحسب البيان.

وقالت الداخلية، في البيان، إنه "بتاريخ 6 فبراير تبلغ من حارس أحد العقارات بمنطقة الزمالك بالقاهرة بتواجد المذكور داخل العقار ومحاولته كسر باب إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وإيداعه بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة".

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنها تطالب النائب العام بضرورة التحقيق حول هذه الواقعة وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام بإصدار بيان لإيضاح ملابسات احتجاز ومن ثم وفاة أيمن هدهود. كما دعت المنظمة إلى ضرورة اتخاذ "الإجراءات العقابية اللازمة في حال ثبوت وقوع تجاوز أو تقصير أفضى إلى حبس أو وفاة هدهود".

وقال رئيس المنظمة عصام شيحة إن "الحق في الحياة مصون وفقا لنصوص الدستور والقانون ويعد من أسمى الحقوق التي يجب أن نحافظ عليها"، مؤكدا على "ضرورة التحقيق حول واقعه وفاة أيمن هدهود وكشف نتائج التحقيقات".