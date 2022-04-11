لا يحب الظهور... تداول صورة نادرة لقائد ألوية العمالقة في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون صورا لقائد ألوية العمالقة في اليمن، عبدالرحمن أبوزرعة المحرمي، في ظهور نادر له بعد أن أصبح عضوا في المجلس الرئاسي اليمني.

ونشر المغردون صورا للمحرمي وقالوا إنه لا يرغب في الظهور رغم دوره البارز على الأرض في قيادة ألوية العمالقة.

وأشاد من تداولوا صورة قائد ألوية العمالقة بما قدمه الرجل خلال فترة قيادته للفصيل في اليمن.

الجميع ذهبوا لأخذ الصور التذكارية ومقابلة الأخوة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والجميع كتب وأثنى ومجد من التقاه ولاخلاف في ذلك إلا هذا القائد العملاق أبوزرعة المحرمي قائد ألوية العمالقة وعضو مجلس القيادة الرئاسي لم أجد أحدا تصور معه أو كتب عنه أو أثنى عليه وهو القائد الذي أذاق https://t.co/rJQXcBl76r

وكان قد عُين المحرمي عضوا في المجلس الرئاسي اليمني الذي أعلن عنه الرئيس عبدربه منصور هادي وسلمه صلاحياته الكاملة وفوضه بقيادة البلاد في المرحلة المقبلة.

وعُرف عن ألوية العمالقة دورهم البارز عسكريا في التصدي للحوثيين جنوب اليمن.