البحرين: قطر ألقت القبض على بحارين بحرينيين و4 آسيويين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات البحرينية، الأربعاء، قيام السلطات القطرية بإلقاء القبض على بحارين بحرينيين و4 آسيويين "دخلوا" بقاربين للمياه الإقليمية القطرية.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية البحرينية وقالت فيه: "تلقى مركز العمليات بقيادة خفر السواحل عند الساعة الثامنة من صباح اليوم، (فاكس) من أمن السواحل والحدود بدولة قطر، مفاده القبض على بحرينيين وأربعة آسيويين.."

وتابعت أن ذلك جاء بعد "حجز القاربين اللذين كانوا على متنهما، وذلك بدعوى الدخول إلى المياه الاقليمية لدولة قطر وممارسة الصيد بواسطة أقفاص الصيد (قراقير) وأنه سيتم احالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة في دولة قطر".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات القطرية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.