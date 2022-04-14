دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من تقرير لقناة فوكس نيوز الأمريكية حول السخرية من الرئيس الأمريكي، جو بايدن على قناة سعودية.

تاكر كارلسون: قنواتنا الكوميدية لا تستطيع السخرية من خرف #بايدن الواضح، لكن #السعودية قامت بذلك! #نيوز_واير https://t.co/G7ItAxeCyo

ويقول مقدم البرنامج عل قناة فوكس: "في هذه الدولة (أمريكا) لا يسمح لبرنامج ساترداي نايت لايف بالسخرية من الخرف الواضح لبايدن ولكن في المملكة العربية السعودية الحليف القديم البرامج الكوميدية لا تمتنع عن ذلك، ربنا بعض الأشياء قد تغيرت.." قبل الانتقال إلى تقرير مفصل عن الموضوع.

عندما تتحدث ال FOX NEWS هذا يعني أن #السعودية أوجعتهم وقناة #mbc . #بايدن #البحرين #الإمارات #الأحواز https://t.co/Ou7o8H2MAK

وجاء المقطع الساخر الذي قدمه الممثل السعودي خالد الفراج ضمن الجزء الثاني من مسلسل "ستوديو 22" الكوميدي الذي تعرضه قناة MBC السعودية.

2️⃣ جرت العادة أن يكون رئيس امريكا مادّة للسخرية لدى الكوميديان الامريكيين، لكن بايدن تم إعطاءه حصانة، ولم يجرؤ حتى برنامج @nbcsnl الشهير، الذي تخصص بالسخرية من رؤساء امريكا من التعرض له إلا لذرّ الرماد في العيون، ولذا تم الإحتفاء بمقطع الفراج حتى أشهر مذيع امريكي عرض المقطع👇 https://t.co/IZo2unncRV

وكان الممثل خالد الفراج قد تفاعل بوقت سابق مع تعليقات المغردين عبر حسابه على تويتر. وردا على تغريدة من شخص يدعى غريغ برايس عن أن قناة سعودية تسخر من بايدن وكامالا هاريس، قال الفراج: "لدينا المزيد من النكات إذا أردت"، مضيفا: "شكلنا بنصير عالميين يا عيال". ثم قال الفراج في تغريدة أخرى: "إذا أعجبكم يمكننا تصوير الجزء الثاني".