دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تسريب فيديو للقيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، خيرت الشاطر، وما قاله رد الجماعة من دعوات شعبية للذهاب إلى الحدود مع إسرائيل تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تسريب جديد لنائب مرشد #جماعة_الاخوان_الإرهابية الإرهابي #خيرت_الشاطر اثناء حكمهم لمصر يقول: . لسنا ضد إسرائيل ومنعنا الشعب من الوصول للحدود.. واتصلنا على خالد مشعل ليصدر بيانا يقول لا نريد من المصريين الذهاب للحدود. . هذه حقيقتهم.. إن الاخونج وملالي إيران ماهم إلا حماة إسرائيل👇 https://t.co/4566U1W5h2

الفيديو المسرب بث ضمن مسلسل "الاختيار 3" حيث قال الشاطر الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المرشد بالجماعة: "لو حصلت ثورة جياع في خطر على مصالحكم وعلى مشروع إسرائيل، النهار ده لما الشعب قال عايز يروح للحدود مع إسرائيل إحنا كلنا وقفنا وقلنا لأ واتصلنا بخالد مشعل وقلنا له طلع بيان على الإعلام والنت وقول إحنا مش عاوزين من المصريين إنهم يروحوا.."

🔴تنظيم الاخوان المسلمين يتحالف مع إسرائيل سرا ويروجون جهراً عبر منابرهم الاعلامية والسياسية بالعداء مع #اسرائيل والتي يصفونها بالكيان الصهيوني لإثارة مشاعر أنصارهم للتكسب السياسي والانتخابي 🔴حقيقة سربت عبر نائب مرشد تنظيم الإخوان خيرت الشاطر يرفض فيها تعريض مصلحة إسرائيل للخطر https://t.co/YGpd2a972Q

وتابع الشاطر في التسريب: "النهارده إحنا دلوقت محناش عايزين مش عايزين انهيار في البلد مش عايزين فوضى مش عايزين تخريب ولا حتى ضد مصالحهم إحنا مش في حرب مع أحد.."

تسريبات اتصال خيرت الشاطر بخالد مشعل تؤكد أن الجماعة لم تكن تؤمن على الإطلاق بنظام الدولة و أن خيرت الشاطر كان هو الحاكم الفعلي وأن مرسي كان مجرد صورة لا يملك من الأمر شيئا في ظل سطوة الشاطر ونفوذه في الجماعة .

من جهته علق محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري بتغريدة قائلا: "تسريبات اتصال خيرت الشاطر بخالد مشعل تؤكد أن الجماعة لم تكن تؤمن على الإطلاق بنظام الدولة و أن خيرت الشاطر كان هو الحاكم الفعلي وأن مرسي كان مجرد صورة لا يملك من الأمر شيئا في ظل سطوة الشاطر ونفوذه في الجماعة".