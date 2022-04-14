مصر.. تسريب خيرت الشاطر عن إسرائيل بالحلقة 12 بمسلسل الاختيار 3 يثير ضجة.. ووزير الأوقاف يعلق

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تسريب فيديو للقيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، خيرت الشاطر، وما قاله رد الجماعة من دعوات شعبية للذهاب إلى الحدود مع إسرائيل تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيديو المسرب بث ضمن مسلسل "الاختيار 3" حيث قال الشاطر الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المرشد بالجماعة: "لو حصلت ثورة جياع في خطر على مصالحكم وعلى مشروع إسرائيل، النهار ده لما الشعب قال عايز يروح للحدود مع إسرائيل إحنا كلنا وقفنا وقلنا لأ واتصلنا بخالد مشعل وقلنا له طلع بيان على الإعلام والنت وقول إحنا مش عاوزين من المصريين إنهم يروحوا.."

وتابع الشاطر في التسريب: "النهارده إحنا دلوقت محناش عايزين مش عايزين انهيار في البلد مش عايزين فوضى مش عايزين تخريب ولا حتى ضد مصالحهم إحنا مش في حرب مع أحد.."

من جهته علق محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري بتغريدة قائلا: "تسريبات اتصال خيرت الشاطر بخالد مشعل تؤكد أن الجماعة لم تكن تؤمن على الإطلاق بنظام الدولة و أن خيرت الشاطر كان هو الحاكم الفعلي وأن مرسي كان مجرد صورة لا يملك من الأمر شيئا في ظل سطوة الشاطر ونفوذه في الجماعة".

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