محمد بن سلمان لبوتين: السعودية تساند الجهود التي تؤدي إلى حل سياسي لأزمة أوكرانيا

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
Credit: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مساندة السعودية للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا ويحقق الأمن والاستقرار"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

قد يهمك أيضاً

زيلينسكي يتصل بمحمد بن سلمان لبحث الأزمة الأوكرانية

وذكرت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا، السبت، من الرئيس الروسي وتم خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

يذكر أن ولي العهد السعودي اعلن في وقت سابق "دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة، واستعدادها لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف، ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا".

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.