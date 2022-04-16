دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مساندة السعودية للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا ويحقق الأمن والاستقرار"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا، السبت، من الرئيس الروسي وتم خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

يذكر أن ولي العهد السعودي اعلن في وقت سابق "دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة، واستعدادها لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف، ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا".