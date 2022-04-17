هبوط أول رحلة تجارية إسرائيلية في شرم الشيخ

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نشر الأحد ، 17 ابريل / نيسان 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصلت أول رحلة طيران تجارية من إسرائيل إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، في وقت مبكر الأحد.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أعلن منتصف مارس/ آذار الماضي إبرام مصر وإسرائيل اتفاقا لإطلاق "مسار جديد" لرحلات جوية بين البلدين، في "خطوة أخرى في تدفئة معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية".

وقالت شركة طيران "العال"، الناقل الرسمي الإسرائيلي، في صفحتها عبر فيسبوك: "نحن سعداء ومتحمسون لأول رحلة تجارية إلى شرم الشيخ".

وأشارت "العال" إلى أن شركة "صن ديور" التابعة لها، ستكون المسيرة لـ 3 رحلات أسبوعية إلى المنتجع السياحي المصري.

يأتي ذلك في غضون توثق العلاقات بين مصر وإسرائيل في السنوات الأخيرة.

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي زيارتين إلى شرم الشيخ في وقت قياسي، آخرها كان في الشهر الماضي والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي آنذاك.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، هبطت أول رحلة لشركة "مصر للطيران” في مطار بن غوريون في تل أبيب، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية".

وقبل ذلك كانت تعمل شركة "سيناء للطيران"، التابعة لمصر للطيران، على تسيير رحلات بين مطاري بن غوريون والقاهرة.