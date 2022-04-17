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نشر الأحد ، 17 ابريل / نيسان 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاقبت محكمة مصرية القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان في مصر، محمود عزت، بحكمها عليه بالسجن المؤبد، ضمن إعادة محاكمته بقضية "اقتحام الحدود الشرقية".

الحكم أصدرته "الدائرة الأولى إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة، الأحد، حسب صحيفة "الأهرام" الحكومية.

في يونيو/ حزيران 2015، سبق أن أصدرت المحكمة حكمًا على "عزت" بالإعدام شنقا في نفس القضية مع 99 آخرين.

وتعرف القضية باقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

وواجه المتهمون اتهامات، منها اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

في أغسطس/ آب 2020، أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على محمود عزت في شقة سكنية بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، حسب بيان للوزارة.

وتولى "عزت" منصب القائم بأعمال الجماعة في 2013، عقب اعتقال مرشدها محمد بديع ضمن حملة طالت قيادات الإخوان إبان التغيرات السياسية التي أطاحت بالجماعة من السلطة.