(CNN)-- قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الأحد، إن العالم يحيي "عيد فصح الحرب"، ودعا إلى السلام في أوكرانيا، التي قال إنها جُرّت إلى "حرب قاسية لا معنى لها".

وقال البابا أثناء تقديمه مباركة عيد الفصح: "لقد رأينا الكثير من الدماء والعنف. لقد امتلأت قلوبنا أيضًا بالخوف والكرب، أعيننا، أيضًا، متشككة في عيد الفصح هذا للحرب".

وأضاف البابا فرانسيس من شرفة بازيليك القديس بطرس بعد قداس عيد الفصح: "أتمنى أن يكون هناك سلام لأوكرانيا التي مزقتها الحرب، والتي عانت بشدة من العنف والدمار في الحرب الوحشية التي جرّتها إليها. في هذه الليلة الرهيبة من المعاناة والموت، قد يظهر فجر جديد من الأمل قريبًا! هناك قرار من أجل السلام".

حضر قداس عيد الفصح الذي أقامه البابا حوالي 100 ألف شخص في ساحة القديس بطرس والمناطق المجاورة، وفقًا لمكتب الفاتيكان الصحفي.

وكان من بينهم العديد من السياسيين الأوكرانيين، بما في ذلك إيفان فيدوروف، رئيس بلدية ميليتوبول المنتخب الذي اعتقله مسلحون الشهر الماضي واتهموا بارتكاب جرائم إرهابية.

وقال البابا فرانسيس: "أحمل في قلبي جميع الضحايا الأوكرانيين العديدين، وملايين اللاجئين والمشردين داخليًا، والأسر المشتتة، وكبار السن الذين تركوا لأنفسهم، والحياة المحطمة والمدن دمرت بالأرض. أرى وجوه الأطفال الأيتام الفارين من الحرب".

كما سلط البابا الضوء على الأعمال الخيرية وسط "آلام الحرب"، مثل "الأبواب المفتوحة لجميع تلك العائلات والمجتمعات التي ترحب بالمهاجرين واللاجئين في جميع أنحاء أوروبا".

تماشيًا مع التقاليد، تناول أيضًا الصراعات في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط.

وقال: "أتمنى للإسرائيليين والفلسطينيين وجميع سكان المدينة المقدسة، مع الحجاج، أن يختبروا جمال السلام وأن يسكنوا في أخوة ويتمتعوا بحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة في الاحترام المتبادل لحقوق كل منهم".

كما دعا البابا من أجل "المصالحة لشعوب لبنان وسوريا والعراق، وبشكل خاص لجميع الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط، لكي تجد ليبيا" الاستقرار بعد سنوات من التوترات، من أجل اليمن الذي يعاني من صراع نسيه الجميع"، و"الأزمة الإنسانية المأساوية في أفغانستان" و"السلام في القارة الأفريقية بأكملها".