دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الاثنين، عدة اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء عرب وأوروبيين، في ظل تصاعد المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس.

وأفاد الديوان الملكي الأردني بأن الملك عبدالله اتصل برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) لبحث "التصعيد الإسرائيلي" في القدس.

وفي اتصال هاتفي آخر بين الملك عبدالله والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد الزعيمان على "ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية في الحرم القدسي والمسجد الأقصى"، بحسب الديوان الأردني.

وخلال اتصال مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، أكد العاهل الأردني على "ضرورة مواصلة بذل كل الجهود لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس"، وفقا لما نقله الديوان الملكي الأردني.

وفي اتصال مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أكد الملك عبدالله "ضرورة وضع حد للتصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف".

كما أجرى الملك عبدالله اتصالا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وأكد العاهل الأردني على "ضرورة تكثيف الجهود إقليميا ودوليا لوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس، الذي يقوض فرص تحقيق السلام ويدفع إلى المزيد من التأزيم".

في غضون ذلك، طالب مجلس النواب الأردني، الاثنين، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشريف. ووافق المجلس على رفع مذكرة نيابية موقعة من 87 نائبا إلى الحكومة، تتضمن المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي لدى المملكة.

في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الوزارة استدعت السفير الإسرائيلي للاحتجاج، لكنه لم يكن موجودا في عمان، مضيفا أنه سيتم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لتوجيه رسالة احتجاج وتحذير ومطالبة فورية بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى.