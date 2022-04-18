للزائرين والمقيمين.. حكومة الإمارات تعتمد تعديلات دخول وإقامات الأجانب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاتها بهدف تعزيز مكانة الإمارات كوجهة للعيش والعمل والاستثمار وجذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كافة أرجاء العالم.

الإقامة الذهبية:

وبالنسبة للإقامة الذهبية التي تُمنح لعدة فئات وتشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول لمدة 10 أعوام، تضمنت التعديلات مزايا جديدة للحاصلين على الإقامة الذهبية أهمها: إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

وجاءت أهم التسهيلات في الإقامة الذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري عند ملكية كاملة لعقار بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم، حيث تم استحداث ميزة تمكّن المستثمر من الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية المحددة، كما تم استحداث ميزة أخرى تمكّن المستثمر من الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء عقار أو أكثر على الخارطة بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم من الشركات المحلية المعتمدة.

الإقامة الخضراء:

كما شهدت منظومة تصاريح الإقامة تحديثات أهمها استحداث الإقامة الخضراء لمدة 5 سنوات لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، ومنح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة بما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار لدى المقيم بالإضافة لتبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بكافة أنواعها.

ولتشجيع أنماط العمل المرنة تم استحداث مسار جديد مخصص للعمل الحر يوفر إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وبدون ضامن أو صاحب عمل بمتطلبات بسيطة هي الحصول على تصريح عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها، وألا يقل الدخل السنوي من العمل الحر لعامين سابقين عن 360 ألف درهم أو أن يثبت المتقدم للحصول على هذه الإقامة ملاءته المالية طوال فترة إقامته بالدولة.

كما تم رفع سن الأبناء حتى 25 عاما بعد أن كان 18 عاما فقط، إضافة إلى البنات غير المتزوجات بصرف النظر عن العمر، ويمنح الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم بصرف النظر عن العمر.

وجرى استحداث مزايا إضافية للأجنبي الحاصل على الإقامة الخضراء تتيح له استقدام أقاربه من الدرجة الأولى وفي كل الأحوال تكون إقامة أفراد الأسرة ذات مدة إقامة رب الأسرة.

تأشيرات الدخول:

توفر المنظومة المستحدثة من تأشيرات الدخول أغراضا وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الإمارات، كما تطرح لأول مرة تأشيرات للزيارة بدون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، وتتميز التأشيرات في المنظومة المستحدثة بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام، كما أن كافة التأشيرات متاحة لسفرة واحدة أو أكثر، وصلاحية دخول لمدة 60 يوما قابلة للتجديد، وآلية تقديم ضمن منصة موحدة.

تأشيرة استكشاف فرص العمل:

تم استحداث هذه التأشيرة بهدف تيسير دخول المهارات والكفاءات لاستكشاف فرص العمل المتاحة في الإمارات وبدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وهي تمنح لفئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث، حسب تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تمنح لخريجي أفضل 500 جامعة في العالم، حسب التصنيفات الدولية المعتمدة، على ألا يكون قد مر على تخرج الشخص أكثر من عامين وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

تأشيرة استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال:

تهدف هذه التأشيرة الجديدة إلى تيسير دخول المستثمرين لاستكشاف فرص الاستثمار وهي تمنح المستثمرين ورواد الأعمال الفرصة للتعرف على متطلبات تأسيس الأعمال ضمن إجراءات بسيطة وبدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة.

تأشيرة السياحة:

بالإضافة إلى تأشيرة السياحة العادية التي تمنح للزيارة ويكون الضامن أو المستضيف إحدى المنشآت العاملة في مجال السياحة في الإمارات، تم كذلك طرح تأشيرة سياحة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات وبدون ضامن، تمكن المستفيد من البقاء في الدولة حتى 90 يوما متواصلة ويجوز تمديدها لمدة مماثلة على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوما في السنة الواحدة إلا في حالات استثنائية.

وتتطلب هذه التأشيرة إثبات توافر رصيد مصرفي بمبلغ 4 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال الأشهر الستة الأخيرة السابقة على تقديم الطلب.

تأشيرة زيارة قريب أو صديق:

في السابق كانت هذه التأشيرة متاحة إذا كان الزائر قريبا للأجنبي وعلى كفالة الأجنبي، أو إذا كان الزائر صديقا لمواطن، أما في المنظومة الجديدة فيكفي أن يكون الزائر قريبا أو صديقا لمواطن أو مقيم في الدولة للحصول على هذه التأشيرة وبدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة.

تأشيرة إنجاز مهمة عمل:

تخصص هذه التأشيرة لإنجاز مهمة عمل مؤقتة أو للعمل تحت التجربة لفترة زمنية مؤقتة بحيث يكون الضامن جهة العمل في الدولة، ويشترط فقط تقديم عقد عمل مؤقت أو رسالة من جهة العمل وإثبات اللياقة الصحية للعمل.

تأشيرة الدراسة أو التدريب أو التأهيل:

في هذه التأشيرة يكون الضامن إحدى الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة في الدولة، كما يمكن أن يكون الضامن جهة حكومية أو خاصة لأغراض التدريب والتأهيل لفترة زمنية مؤقتة. وتغطي التأشيرة التدريب المهني أو العمل خلال فترة الدراسة ويشترط فقط تقديم رسالة من الجهة متضمنة البرنامج الدراسي أو التدريبي ومدته.