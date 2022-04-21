الجنة الوزارية العربية تعقد اجتماعا طارئا حول الأقصى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقدت اللجنة الوزارية العربية، الخميس، اجتماعا طارئا لبحث تطورات المسجد الأقصى في القدس، وذلك في العاصمة الأردنية، عمّان وبدعوة من الأردن.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن المشاركين بالاجتماع هم "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية التونسية بصفتها رئيس القمة العربية، وسيشارك في اجتماعها دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية".