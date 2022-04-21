دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت سفارة البحرين في إسرائيل، الأربعاء، أن ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة "هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بعيد الفصح، كما تم استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خلال اتصال هاتفي".

وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر: "جرى اتصال هاتفي بين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ونفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل، وخلال الاتصال هنأ ولي العهد رئيس وزراء اسرائيل بعيد الفصح، كما تم استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المتبادل وأبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأضافت: "كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الهادفة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي هذا الصدد تم استعراض الأحداث الأخيرة في القدس الشريف والتأكيد على أهمية عدم التصعيد واحترام شعائر كافة الأديان والحرص على حرية ممارستها".

يذكر أن وزارة الخارجية البحرينية كانت أعربت، في بيان، السبت، عن "إدانة اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم الجمعة، وما نتج عنه من أعمال عنف وإصابة واعتقال عشرات المصلين، باعتباره استفزازًا لمشاعر المسلمين وخاصة في شهر رمضان المبارك"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

ودعت وزارة الخارجية "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تهدئة الأوضاع، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية".