دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مقطع فيديو للملك سلمان بن عبدالعزيز حالة من التفاعل، بعد حديثه خلاله عن موقف لوالده المؤسس للمملكة وقت بناء قصر المربع التاريخي.

وجاء ذلك بعد أن نشر حساب دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو للملك سلمان عندما كان يتحدث عن والده، الذي روى أنه اعترض على الدوام الكامل للعمل خلال شهر رمضان.

وقال الملك سلمان إن والده لاحظ عمالا تحت أشعة الشمس الحارقة لدى متابعته أعمال بناء قصر المربع في رمضان. وحينها سأل المشرف على عليهم عن مواعيد عملهم.

وعندما رد رئيسهم بأنهم يعملون من الصباح حتى وقت العصر، تعجب الملك المؤسس وقال "أنا لا أعمل بيدي وأستعمل السيارة وأشعر بالعطش، من الآن وصاعدًا لا تعملوا في رمضان أكثر من 4 ساعات في أول النهار ولكم أجركم كاملًا".

خادم الحرمين الشريفين @KingSalman -حفظه الله- يروي قصة عن والده #الملك_عبدالعزيز عند بناء قصر المربع في شهر #رمضان https://t.co/0oFlyQBwqR

ويعد قصر المربع أحد أبرز معالم مدينة الرياض. في 1936، أمر الملك عبدالعزيز ببنائه ليصبح مقرًا لحكم المملكة، وانتهت أعمال تدشينه في 1939.