تداول رد محمد بن سلمان حول "مساهمة السعودية بقوة أمريكا" وتصريح "مصلحة السعودي"

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحين سابقين لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان وسط تفاعل، تناول الأول أهمية المملكة العربية السعودية بالنسبة لأمريكا.

وقال الأمير محمد بن سلمان في هذا التصريح المأخوذ من مقابلة سابقة أجراها مع الإعلامي السعودي عبدالله المديفر على القناة السعودية: "لك أن تتخيل لو الـ10 مليون برميل نفط الرخيص بتكلفة انتاج من 3-6 دولارات ذهب العقد إلى بريطانيا، لن تكون أمريكا بوضعها الحالي اليوم".

وعقب المذيع على تصريح محمد بن سلمان قائلا: "يعني السعودية ساهمت في قوة أمريكا؟" ليرد ولي العهد السعودي: "ما في شك.."

وفي مقطع فيديو آخر تداول نشطاء تصريحات ولي العهد في المقابلة ذاتها وما قاله عن مصلحة المواطن السعودي، حيث قال: "الوطن عزيز وينمو ومصلحة المواطن السعودي يكون راضي كل يوم أكثر من اليوم قبله.."

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