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بالفيديو.. محمد بن سلمان في منصة متابعة منافسات "فورمولا إي" بالرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحين سابقين لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان وسط تفاعل، تناول الأول أهمية المملكة العربية السعودية بالنسبة لأمريكا.

صحيفة "The Insider" الأمريكية 🇺🇸: #البيت_الأبيض 🇺🇸 أعلن استسلامه ل #السعوديين 🇸🇦. #ولي_العهد #الأمير_محمد_بن_سلمان #رؤية_السعودية_2030 🇸🇦❤️🇸🇦 https://t.co/Emc24OUe9h

وقال الأمير محمد بن سلمان في هذا التصريح المأخوذ من مقابلة سابقة أجراها مع الإعلامي السعودي عبدالله المديفر على القناة السعودية: "لك أن تتخيل لو الـ10 مليون برميل نفط الرخيص بتكلفة انتاج من 3-6 دولارات ذهب العقد إلى بريطانيا، لن تكون أمريكا بوضعها الحالي اليوم".

تعديل بداية الإجازة لجميع الطلبة لتكون بداية من يوم غد الخميس جاء بناءً على ما عرضه #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان وأيده #الملك_سلمان -حفظه الله- . "مصلحتي أن يكون المواطن السعودي راضي" 💚🇸🇦 #شكرا_محمد_بن_سلمان #وزارة_التعليم https://t.co/PbEIPYM3RF

وعقب المذيع على تصريح محمد بن سلمان قائلا: "يعني السعودية ساهمت في قوة أمريكا؟" ليرد ولي العهد السعودي: "ما في شك.."

وفي مقطع فيديو آخر تداول نشطاء تصريحات ولي العهد في المقابلة ذاتها وما قاله عن مصلحة المواطن السعودي، حيث قال: "الوطن عزيز وينمو ومصلحة المواطن السعودي يكون راضي كل يوم أكثر من اليوم قبله.."