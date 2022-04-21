سفير السعودية في لبنان يلتقي نجيب ميقاتي بعد عودته إلى بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، السفير السعودي العائد إلى بيروت، وليد البخاري، الخميس، حسبما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ونشرت رئاسة الوزراء اللبنانية تغريدة عبر صفحتها الرسمبة على تويتر، قالت فيها: "إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري ظهر اليوم في السراي الحكومي وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة"، حسب قولها.

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري ظهر اليوم في السراي الحكومي وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة #مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي @bukhariwaleeed #لبنان #pcm https://t.co/nS5e6w1sHN

وكانت قد أعلنت السعودية عودة سفيرها إلى لبنان في 7 إبريل/نيسان الحاري، بعد أن سحبته إثر خلافات على ملفات عدة مع الحكومة اللبنانية أشعلت فتيلها تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي حول "حرب اليمن".

وتسببت تصريحات قرداحي بأزمة دبلوماسية بين لبنان وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، على رأسها السعودية.