بايدن يرشح مايكل راتني سفيرا لدى السعودية

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عن ترشيحه مايكل راتني لمنصب سفير الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "راتني يتحدث العربية والفرنسية، وعمل مؤخرًا قائمًا بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في القدس".

وأضاف البيان أن "مايكل راتني شغل منصب القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون بلاد الشام وإسرائيل والفلسطينيين، وكان المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، ونائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في قطر".

وذكر بيان البيت الأبيض أن "راتني قائم بأعمال نائب مدير معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وكان عميدًا لكلية دراسات اللغة في معهد الخدمة الخارجية قبل ذلك كان عضوًا في هيئة التدريس بجامعة الدفاع الوطني، وسبق تكريمه بعدة جوائز".

وأضاف البيت الأبيض أن راتني حصل على بكالوريوس من جامعة بوسطن ودرجة الماجستير من جامعة جورج واشنطن.