بينيت: بايدن يعتزم زيارة إسرائيل في الأشهر المقبلة

(CNN)-- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل دعوة لزيارة إسرائيل "في الأشهر المقبلة".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن "بايدن ناقش مع بينيت، طلب إيران بحذف الحرس الثوري من القائمة التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية".

ونقل البيان عن نفتالي بينيت قوله: "أنا متأكد من أن الرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل ويهتم بأمنها، لن يسمح بحذف الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية".

وأضاف: "إسرائيل أوضحت موقفها من هذه القضية أن الحرس الثوري الإيراني هو أكبر منظمة إرهابية في العالم".

وذكر البيان: "تمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي لبايدن عيد فصح سعيد وأطلعه على كافة الجهود المبذولة لوقف العنف والتحريض في القدس".

وستكون هذه الزيارة هي الأولى لبايدن كرئيس للولايات المتحدة، حيث أنه زارها سابقًا في عامي 2010 و 2016 أثناء عمله نائبًا للرئيس.