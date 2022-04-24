شاهد ما الذي قاله بوتين لوزير دفاعه حول القتال في ماريوبول

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أخبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة "يجب تنظيمه".

خلال مكالمة هاتفية مع زيلينسكي، الأحد، قال أردوغان: "يجب تنظيم عملية إخلاء لإجلاء الجرحى والمدنيين من ماريوبول، حيث يزداد الوضع حزنًا كل يوم"، وفقًا لبيان صادر عن دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية.

وفي تغريدة الأحد، قال زيلينسكي إنه "عشية" اتصال أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شدد للرئيس التركي على "ضرورة إجلاء فوري للمدنيين من ماريوبول، بما في ذلك آزوفستال، وتبادل فوري" للأسرى.

وتردد تصريحات أردوغان وزيلينسكي صدى نداءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، بدعوتها إلى منحها "وصول إنساني فوري ودون عوائق" إلى ماريوبول حتى يمكن الإجلاء الطوعي للمدنيين.

وسبق أن عرضت تركيا إجلاء المحاصرين في المدينة المحاصرة بالقوارب. وصرّح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، للصحفيين في أوائل أبريل/ نيسان، أن البلاد يمكن أن "تقدم دعم السفن لعمليات الإجلاء من ماريوبول".

وجدد أردوغان، الأحد "استعداد تركيا لتقديم أي مساعدة ضرورية في عملية التفاوض" بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن لديه "وجهة نظر إيجابية بشأن مسألة الضمانات"، بحسب البيان.

وقال زيلينسكي إنه أثار أيضًا قضايا تتعلق بـ"القدرات الدفاعية لأوكرانيا والأمن الغذائي العالمي"، مسلطًا الضوء على التهديد الذي يشكله حصار الملاحة في البحر الأسود.