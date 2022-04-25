السعودية: سفير لبنان يبحث المستجدات ذات الاهتمام المشترك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، إن وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي استقبل السفير اللبناني الدكتور فوزي بكارة، حيث تم "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كانت السعودية أعلنت عودة سفيرها إلى لبنان في 7 إبريل/نيسان، بعد أن سحبته إثر خلافات على ملفات عدة مع الحكومة اللبنانية أشعلت فتيلها تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي حول "حرب اليمن".

وتسببت تصريحات قرداحي بأزمة دبلوماسية بين لبنان وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، على رأسها السعودية.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قال في تصريحات سابقة عقب لقاءه مع سفير السعودية وليد البخاري بعدما عاد إلى لبنان، أنه سيزور المملكة قريبا.

وأضاف: "نحن ملتزمون بكل ما يحمي سيادة لبنان، وفي الوقت ذاته ألا يكون لبنان منصة أو مصدر إزعاج لأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، فهذا هو الأساس".