دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبيل سفره الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، أن زيارته تعبر عن إرادة مشتركة لبدء فترة جديدة من التعاون، وهي أول زيارة منذ مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وتأتي بعد 3 أسابيع من إحالة القضية من القضاء التركي إلى القضاء السعودي.

وقال أردوغان في لقاء مع الصحفيين بالمطار: "سأسافر إلى السعودية لمدة يومين استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبدالعزيز)... وسيكون لي لقاء مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد (الأمير محمد بن سلمان)"، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT.

وأضاف: "سنفتح صفحة جديدة في العلاقات مع المملكة العربية السعودية... زيارتي تعبير عن إرادتنا المشتركة لبدء فترة جديدة من التعاون كدولتين شقيقتين تربطهما روابط تاريخية وثقافية وإنسانية".

وتابع بالقول: "خلال زيارتي سنستعرض العلاقات بين تركيا والسعودية بكل أبعادها.. أعتقد وأرى أنه من مصلحتنا المشتركة زيادة تعاوننا مع السعودية في مجالات مثل الصحة والطاقة والأمن الغذائي والتقنيات الزراعية وصناعة الدفاع والتمويل".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، صرح أردوغان بأنه سيزور السعودية في فبراير/ شباط، لكن تلك الزيارة لم تحدث، رغم زيارته للإمارات في ذلك التوقيت والتوقعات التي كانت ترجح أن تتزامن زيارته للسعودية مع زيارته للإمارات.

وفي نهاية مارس آذار/ الماضي، طلب المدعي العام التركي تعليق محاكمة 26 متهما سعوديا بقضية مقتل خاشقجي ونقلها إلى القضاء السعودي، الذي سبق أن أصدر أحكاما في القضية نفسها انتقدتها تركيا. وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أصدر القضاء التركي قرارا بإحالة القضية إلى السعودية.

وكانت آخر زيارة يقوم بها أردوغان إلى السعودية منذ نحو 5 سنوات، في يونيو/حزيران 2017، قبل أن تتوتر العلاقات وسط أزمة مقاطعة قطر، ويتفاقم التوتر إثر مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.