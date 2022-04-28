السعودية تعلن رفع تعليق السفر بـ"الهوية الوطنية" بين دول الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية السماح رفع التعليق عن السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي لمواطنيها.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أن السفر بالهوية الوطنية سيكون متاحا لمواطنيها إلى دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها ستسمح لمواطني هذه الدول بدخول أراضيها بالوثيقة نفسها.

وشددت المديرية على ضرورة تأكد المسافرين من استيفاء الشروط المفروضة للدخول إلى هذه الدول مؤكدة أن وثيقة سجل الأسرة لا تسمح بسفر المواطنين أو القادمين.

وكانت قد علقت السعودية السفر بالهوية الوطنية على خلفية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

يذكر أن السعودية كانت قد أكدت استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية بين دول مجلس التعاون الخليجي في مارس/إذار الماضي.