بالصور.. أردوغان يلتقي الملك سلمان بعد وصوله إلى جدة

الشرق الأوسط
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بالصور.. أردوغان يلتقي الملك سلمان بعد وصوله إلى جدة
Credit: OZAN KOSE / Stringer

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، بعد أن وصل الثاني إلى المملكة للمرة الأولى منذ عام 2017.

ونشرت وكالة الأناضول الرسمية التركية صورا من استقبال العاهل السعودي للرئيس التركي في مدينة جدة السعودية.

وظهر الملك سلمان وأردوغان وهما يتصافحان للمرة الأولى منذ 5 سنوات، ثم ظهرا في صورة أخرى جالسين بحضور الوفد المرافق للرئيس التركي وكبير مستقبليه الأمير خالد الفيصل وعدد من المسؤولين السعوديين.

يذكر أن الأمير خالد الفيصل استقبل الرئيس التركي في وقت سابق الخميس.

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