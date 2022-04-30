دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، الدبلوماسي الأمريكي السابق إلى إعلان قناة مكملين المصرية المعارضة الخروج من تركيا وسط تفاعل واسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

Great news to learn of the fall of a major purveyor of Islamist, antisemitic and anti-Western satellite television propaganda in Arabic, which had safe haven in #Erdogan's #Turkey for years. https://t.co/BL1AwRddmM

وقال فيرنانديز في تغريدة على صفحته المعرفة بتويتر: "خبر عظيم لمعرفة سقوط ممول رئيسي للدعاية التلفزيونية الفضائية الإسلامية والمعادية للسامية والمناهضة للغرب باللغة العربية، والتي كان لها ملاذ آمن في تركيا أردوغان لسنوات.."

Possible rumored new alternative locations for this toxic Islamist propaganda network: United Kingdom, Spain, Qatar, Malaysia.

وتابع الدبلوماسي الأمريكي السابق بتغريدة منفصلة: "يُشاع عن مواقع بديلة جديدة لشبكة الدعاية الإسلامية السامة: المملكة المتحدة، إسبانيا، قطر، ماليزيا.."

وكانت القناة قد قالت في بيان، الجمعة: "حرصت قناة مكملين الفضائية منذ بدايتها قبل ثماني سنوات أن تكون صوتاً للحقيقة ومنبــراً لكل أبناء شعبنـــا الحبيب؛ كنا معكم في الأحداث الهامــة التي مرت بها مصـــر والمنطقــة العربيــة لنقل الصورة كاملة ولنشر الوعي وقيم العـدل والحرية، وصوتــاً للمظلوميـــن والمعتقليـــن.. ونظراً للأوضاع التي لا تخفى على أحد وحرصاً على استمراريـــة رسالة القناة الإعلاميـــة لنقل الحقيقة كاملة، فقد قررت إدارة قناة مكملين الفضائية نقل بثها واستوديوهاتها وكافة أعمالها إلى خارج تركيا لتنطلق انطلاقة جديدة من كل ميادين العالم".