دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، تفاعلا خلال الأيام الثلاثة الماضية عقب تغريدات تساءل فيها حول صحة استخدام كلمة "صححه الألباني" والمعنى اللغوي لها في التعقيب على أحاديث النبي محمد.

انا ارى لو يكتب تأكد من صحته الالباني...لكان افضل..بأعتباره باحثا... ولايقال صححه..لان كلمة صححه في اللغة كلكم تعرفون معناها.

وقال خلفان في تغريداته: "هل يجوز أن يقال لحديث صحيح قاله الرسول...صححه الالباني..؟ مجرد استفسار.. انا قصدي في عبارة صححه الالباني... تأكد من صحته الالباني شيء.. وصححه الالباني شيء آخر.."

معنى صحح لغة https://t.co/lfoayZrqcF

وتابع خلفان قائلا: "انا ارى لو يكتب تأكد من صحته الالباني.. لكان افضل.. باعتباره باحثا... ولا يقال صححه.. لان كلمة صححه في اللغة كلكم تعرفون معناها".

ونشر خلفان صورة لمعاني كلمة "صححة" في اللغة بتغريدة منفصلة، وسط تفاعل واسع بين نشطاء وانقسام بين من أيد وعارض هذا الطرح.

الألباني وهو محمد ناصر الدين الألباني، له عدة مؤلفات وتحقيقات، ربت على المائة، وترجم كثير منها إلى لغات مختلفة، وطبع أكثرها طبعات متعددة ومن أبرزها، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، وسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، وصفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها.