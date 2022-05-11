فيديو يظهر كيف "يحترم" محمد بن سلمان السعوديين يبرز مجددا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سابق لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان وتصريح أدلى به من باب "احترام" السعوديين.

من الذاكرة 🚨⚡️ ولي عهدنا القدوة، يُفضل الحديث باللغة العربية إحترامًا للحضور، رغم تمكنه من اللغة الانجليزية. "الكثير من الحضور سعوديون، وآنا حقًا احترمهم" 🇸🇦❤️🤍 #محمد_بن_سلمان - https://t.co/Nfjm1402jR

ويظهر ولي العهد السعودي في مقطع الفيديو قائلا: "أذا سمحتم لي بالتحديث باللغة العربية لأن أكثر الحاضرين هنا هم من السعوديين وأنا أحترمهم بالحقيقة".

وفي الحقيقة أنا احترمهم #محمد_بن_سلمان #العربية https://t.co/EdOd4AvTy7

وكان ولي العهد السعودي قد أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية عقب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية زعمت فيه زيارة ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في جدة، في محاولة لإصلاح العلاقات مع المملكة بعد أن شهدت توترا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت الصحيفة ذاتها قد نشرت تقريرا سابقا تطرقت فيه إلى لقاء جمع العاهل السعودي، الملك سلمان وولي عهدة، الأمير محمد بن سلمان مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان في المملكة، وقالت: "سعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي كان يرتدي سروالا قصيرا (شورت) في قصره على شاطئ البحر، إلى نبرة هادئة في أول لقاء له مع مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، جيك سوليفان، في سبتمبر الماضي".