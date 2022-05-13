صحفي الجزيرة المصاب علي السمودي بعد مقتل شيرين أبو عاقلة: أطلقوا النار دون أن يطلبوا منا شيئًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت جيفارا البديري، مراسلة قناة الجزيرة وصديقة شخصية مقربة لشيرين أبو عاقله، لشبكة CNN حالة الجثة بعد ساعات من إطلاق النار.

وقالت البديري التي اتصل بها الأطباء للمساعدة في خلع ملابس أبو عاقله وتغييرها للجنازة: "خلعنا ملابسها واضطررنا لوضع فستان أبيض عليها.. حاولت أن أضع يدي خلف رأسها.. لكن لا يوجد شيء هناك.. تحسست المكان، ولكن لم يكن هناك شيء، لم يبق شيء".

ووفقا للبديري، فقد رأت جرح رصاصة فوق الحاجب الأيمن وأخبرها الطبيب أن جزءًا من الرصاصة بقي في جمجمة أبو عاقله.

لا تزال جثة شيرين أبو عاقله موجودة في مستشفى القديس يوسف وسيتم دفنها في جنازة مقررة بعد ظهر الجمعة. في حين أجري تشريح أولي للجثة من قبل فاحص طبي فلسطيني لكن النتائج النهائية لم تعلن بعد.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قد قال لقناة الجزيرة، الخميس، إن نتائج تحقيقهم ستعلن قريبا وستتضمن تقرير التشريح.