دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، بانتخابه رئيسًا لدولة الإمارات، وفقا لبيان البيت الأبيض، السبت.

في البيان، قال بايدن: "أهنئ صديقي القديم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف "كما أخبرت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال مكالمتنا الهاتفية، فإن الولايات المتحدة عازمة على تكريم ذكرى الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا خلال الأشهر والسنوات المقبلة".

وقال الرئيس الأمريكي إن "الإمارات العربية المتحدة شريك أساسي للولايات المتحدة. لطالما كان الشيخ محمد، الذي التقيت به عدة مرات كنائب للرئيس عندما كان ولي عهد أبوظبي، في طليعة بناء هذه الشراكة. إنني أتطلع إلى العمل مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للبناء من هذا الأساس غير العادي لزيادة تعزيز الروابط بين بلادنا وشعوبنا".

وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسًا لدولة الإمارات خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.

وتتوجه نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إلى دولة الإمارات على رأس وفد رئاسي لتقدم التعازي نيابة عن إدارة بايدن - هاريس والشعب الأمريكي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، حسب بيان آخر للبيت الأبيض.

خلال الزيارة، ستلتقي هاريس الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، و"ستؤكد نائب الرئيس على قوة الشراكة بين بلدينا ورغبتنا في تعميق علاقاتنا في الأشهر والسنوات المقبلة".