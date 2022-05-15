علاء مبارك يستشهد بفيديو ما قاله والده عن الشيخ خليفة بعد وفاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استشهد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك بمقطع فيديو للأخير وما قاله عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات الذي وافته المنية، الجمعة.

رحمة الله عليهم . https://t.co/NDSwkUXv1H

جاء ذلك بتغريدة لعلاء على صفحته بتويتر، حيث قال حسني مبارك في مقطع الفيديو: "الشيخ خليفة أنا أعرفه رجل طيب جدا عالي الخلق جدا لا يتكلم كثيرا أمين تثق فيه وجه يريحك لما تتكلم معاه وفيه صفات من الشيخ زايد كثير.."

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم أسرة الرئيس مبارك بخالص العزاء وصادق المواساة لأشقائنا بدولة الإمارات العربية فى وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد ، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له وينزله منازل الصالحين وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان . https://t.co/CGjhSVOZyo

وتابع مبارك قائلا: "انتقال السلطة (بعد وفاة الشيخ زايد إلى الشيخ خليفة) كان سهل جدا مفيش مشكلة، كان (الشيخ خليفة) ولي عهد أبوظبي تولى الرئاسة.."

وكان علاء قد نشر تغريدة معزيا بوفاة الشيخ خليفة قال فيها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم أسرة الرئيس مبارك بخالص العزاء وصادق المواساة لأشقائنا بدولة الإمارات العربية في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له وينزله منازل الصالحين وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان".