دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، على إعلان تولي الشيخ محمد بن زايد منصب رئيس الإمارات خلفا لأخيه، الشيخ خليفة بن زايد.

القيادة الحكيمة سلعة نادرة. الإمارات محظوظة في قيادتها. https://t.co/a660iOylUO

وقال فيرنانديز في سلسلة تغريدات على صفحته المعرفة بتويتر: "القيادة الحكيمة سلعة نادرة. الإمارات محظوظة في قيادتها.. واحدة من أكبر المشاكل اليوم في العالم، شرقًا وغربًا، هو فشل القيادة، أو القيادة التي تكون كارثية أو غير فعالة. طوبى للوطن الذي تهتم قيادته بصدق بمصالحه الوطنية".

واحدة من أكبر المشاكل اليوم في العالم ، شرقًا وغربًا ، هو فشل القيادة ، أو القيادة التي تكون كارثية أو غير فعالة. طوبى للوطن الذي تهتم قيادته بصدق بمصالحه الوطنية.

وتابع قائلا: "هذه المشكلة موجودة في الولايات المتحدة. البعض في الطبقة السائدة متحمسون للدفاع عن مصالح أوكرانيا أكثر من حماسهم لمصالح أمريكا".

هذه المشكلة موجودة في الولايات المتحدة. البعض في الطبقة السائدة متحمسون للدفاع عن مصالح أوكرانيا أكثر من حماسهم لمصالح أمريكا.

وكان المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات قد أعلن، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.