دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، تعازيه إلى أسرة الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، مُعربًا عن إدانته مقتلها خلال تغطيتها عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان، إن الملك عبدالله قدم التعازي بوفاة شيرين خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع شقيقها أنطون أبو عاقلة، وأعرب عن "إدانته للجريمة التي ارتكبت بحقها".

وقدم تعازيه "لذويها ولزملائها الصحفيين والإعلاميين بهذا المصاب الأليم، وعبر عن "استنكاره للجريمة، التي تعدّ خرقا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وتعديا على حرية الصحافة".

في سياق متصل، وجّه الملك عبدالله بتخصيص منحة دراسية سنوية للحصول على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام للصحفيات الفلسطينيات وتحمل اسم شيرين أبو عاقلة، وعلى نفقته الخاصة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن معهد الإعلام الأردني.

وقال المعهد، الأحد، إن "التوجيه الملكي جاء تكريمًا للصحفية الراحلة، وتقديرا لمهنيتها في العمل الإعلامي، وتميزها في تأدية مهامها؛ لنقل الأحداث بشجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".