أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- تجري نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، زيارة إلى دولة الإمارات، الإثنين، على رأس وفد رئاسي لتقديم العزاء في وفاة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

كما ستلتقي هاريس بالرئيس الإماراتي الجديد، الشيخ محمد بن زايد، أثناء تواجدها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وفقًا لبيان صادر عن المتحدثة باسم هاريس، كيرستن ألين.

وقالت ألين، السبت: "بالإضافة إلى تكريم ذكرى وإرث الشيخ خليفة، ستؤكد نائب الرئيس على قوة الشراكة بين بلدينا ورغبتنا في تعميق علاقاتنا في الأشهر والسنوات المقبلة".

قدم كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن وهاريس تعازيهما مؤخرًا في وفاة الشيخ خليفة. ووصف بايدن الزعيم الإماراتي الراحل بأنه "شريك حقيقي وصديق للولايات المتحدة".

وقال بايدن، في بيان هنأ فيه الشيخ محمد على انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، إن "الولايات المتحدة عازمة على تكريم ذكرى الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا".

توفي الشيخ خليفة، الذي ساعدت سياساته التحديثية في تحويل بلاده إلى قوة إقليمية، الجمعة، عن عمر يناهز 73 عامًا.

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن الشيخ محمد شقيقه اُنتخب بالإجماع رئيسًا من قبل المجلس الاتحادي الأعلى للبلاد. كان يُنظر إلى الشيخ محمد على نطاق واسع على أنه القائد الفعلي لدولة الإمارات، حيث كان يتولى الشؤون اليومية للدولة الخليجية، في حين كان دور الشيخ خليفة رسميًا إلى حد كبير منذ إصابته بجلطة دماغية وخضوعه لعملية جراحية في عام 2014.