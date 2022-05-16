دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إدارة الطيران المدني في الكويت، الاثنين، توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا، بسبب عاصفة رملية تشهدها البلاد.

وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية، عماد الجلوي في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية، إن "حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية، مٌضيفا أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية فى المطار فور تحسن الرؤية".

وأشار إلى أن الكويت تتأثر حاليًا بانخفاض في الرؤية الأفقية، بسبب موجة من الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح شديدة تصل سرعتها أكثر من 50 كيلومترًا في الساعة.

يأتي هذا فيما دعت قوة الإطفاء العام إلى توخي الحيطة والحذر، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية في البلاد، حسب وزارة الإعلام الكويتية.

طقس غير مستقر نتيجة كتلة هوائية مصحوبة بالغبار #الكويت #الطقس #طقس_الكويت #وزارة_الإعلام_الكويت https://t.co/AeRt7Q1ksi https://t.co/v7ZLvA5MNF

وأدت عاصفة مماثلة بالعراق، الاثنين، إلى تعليق رحلات الطيران في مطاري بغداد الدولي والنجف لبضع ساعات. إلى جانب تعطيل الدوام الرسمي في العديد من المحافظات العراقية.

وسجّلت وزارة الصحة العراقية ما لا يقل عن ألفي حالة اختناق نتيجة العاصفة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.