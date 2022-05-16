دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد مصدر مسؤول في السعودية على تصريحات رئيس قطاع السياحة في مدينة نيوم، أندرو ماكفوي، حول تلقيب سكان المنطقة بلقب يمزهم عن غيرهم، الإثنين، نافيا صحة هذه التصريحات ومؤكدا على أن مشروع نيوم يخضع للسيادة السعودية الكاملة وأنظمتها.

وكان قد صرح ماكفوي لصحيفة "ذا ناشيونال" أن لقب "النيوميين" (Neomians) سيُطلق على سكان المدينة الذين سيبدأون بالتوافد إليها في عام 2024، مشيرا إلى أن 5 ملايين شخص منهم سيسكنون مدينة المستقبل ومشيرا إلى أنهم لن يكونوا "سعوديين"، وذلك حسبما نقلت الصحيفة عنه في خبر نُشر في 10 مايو/أيار الجاري.

وأشار ماكفوي في تصريحاته إلى أن نيوم لن تخضع لقوانين وضوابط بقية المدن السعودية بل ستتبع أنظمتها وقوانينها الخاصة.

ورد المسؤول السعودي على تصريحات ماكفوي بالقول: "مشروع نيوم يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ويخضع بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ونفى المصدر تصريحات ماكفوي حول تسمية سكان نيوم باسم مميز عن بقية السعوديين أو أن يكون لهم "صفة خاصة يلقبون بها لتمييزهم عن غيرهم"، وفقا لواس.

وتابع المصدر قائلا: " مشروع نيوم سيعمل ضمن مناطق اقتصادية خاصة تخضع لسيادة واقتصاد المملكة العربية السعودية من النواحي الأمنية والدفاعية والتنظيمية، مع تطوير تشريعات اقتصادية خاصة بمنطقة المشروع تحقق أفضل مفاهيم حوكمة المناطق الاقتصادية في العالم، لتكون نيوم أحد أهم نقاط الجذب