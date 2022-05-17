وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.. نظرة على أبرز المحطات في حياته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، يوم الاثنين، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي قدم التعازي في وفاة رئيس البلاد الراحل الشيخ خليفة بن زايد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي على عشاء عمل في أبوظبي "آفاق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وما تزخر به من فرص للنمو وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة"، بحسب الوكالة.

كما بحث الجانبان "الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأزمة الأوكرانية".

وعبر الشيخ عبدالله بن زايد عن "شكره وتقديره لوزير الخارجية الأمريكي لتعزيته، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا".

وأكد أن "دولة الإمارات تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار".

ويتدفق قادة العالم على العاصمة الإماراتية لتقديم التعازي للقيادة الإماراتية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وكان في استقبالهم ولي عهد أبوظبي السابق والرئيس الإماراتي الجديد الشيخ محمد بن زايد، الذي تم تعيينه قائداً يوم السبت بعد يوم من وفاة الشيخ خليفة - أخيه غير الشقيق.

كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي تربط بلاده بالإمارات العربية المتحدة علاقات عسكرية واقتصادية مهمة، أول زعيم أوروبي يصل إلى أبوظبي يوم الأحد، وذكر بيان صادر عن الإليزيه أنه هنأ الشيخ محمد بتعيينه وناقش الشؤون العالمية، بما في ذلك أوكرانيا.

وغرد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي زار أبوظبي السبت: "هنأت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعيينه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال زيارتي لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة... ستواصل المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة العمل معًا بشكل وثيق من أجل أمن وازدهار شعبينا".