أول تعليق من وزير الخارجية الإيراني بعد زيارته إلى الإمارات

الشرق الأوسط
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أول تعليق من وزير الخارجية الإيراني بعد زيارته إلى الإمارات
Credit: ATTA KENARE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن زيارته إلى الإمارات للتعزية بوفاة الرئيس الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمثابة "صفحة جديدة" بالعلاقات بين البلدين.

وكتب عبداللهيان عبر صفحته الرسمية في تغريدة تضمنت صورته مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "فتح صفحة جدیدة في علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية و دولة الإمارات العربية المتحدة"، حسب قوله.

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وأردف وزير الخارجية الإيراني في التغريدة نفسها قائلا: "نشد علي ايدي جيراننا بقوة. متانة الروابط بالجيران تخیب امل اعداء المنطقة"، حسب تعبيره.

وكان عبداللهيان من المعزين بوفاة الشيخ خليفة بن زايد، بعد وصوله إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الإثنين.

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