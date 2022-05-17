دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، الثلاثاء، أهمية تغليب منطق الدولة على ما وصفها بـ"عبثية فوائض الدويلة"، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات اللبنانية التي أظهرت خسارة جماعة "حزب الله" للأغلبية.

وقال البخاري، عبر حسابه على تويتر، في أول تعليق من مسؤول سعودي على نتائج الانتخابات اللبنانية، إن "نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية تؤكد حتمية تغليب منطق الدولة على عبثية فوائض الدويلة المعطلة للحياة السياسية والاستقرار في لبنان".

وخسرت جماعة "حزب الله" أغلبيتها الائتلافية البرلمانية في انتخابات أسفرت عن مكاسب كبيرة لخصومها وكذلك لحركة الاحتجاج التي اجتاحت البلاد في انتفاضة 2019، حسبما أظهرت النتائج النهائية الثلاثاء.

وفازت المجموعات السياسية الإصلاحية التي انبثقت عن المظاهرات في جميع أنحاء البلاد بنحو 10٪ من المقاعد البرلمانية في البلاد، وفقًا لإحصاء CNN، بعدما فازت بمقعد واحد فقط في الدورة الانتخابية السابقة عام 2018، في مؤشر على الاستياء المتزايد من النخبة الحاكمة التي يُلقى عليها اللوم على نطاق واسع في الانهيار الاقتصادي للبلاد.

وألقى منتقدو حزب الله، الذي تمتع بأغلبية ائتلافية في البرلمان على مدى السنوات الأربع الماضية، باللوم على الجماعة وحلفائها السياسيين في الانهيار الاقتصادي للبلاد. ونفى حزب الله مرارا مسؤوليته، مشيرا إلى مزاعم انتشار الفساد بين خصومه السياسيين.

وكانت العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية قد ساءت بشكل ملحوظ خلال فترة حزب الله كأكبر كتلة برلمانية.

وحصلت "القوات اللبنانية" المتحالفة مع السعودية، الخصم المسيحي الرئيسي لجماعة حزب الله، على مقاعد إضافية. كما خسر العديد من الحلفاء البارزين الذين هم من أنصار الرئيس السوري بشار الأسد منذ فترة طويلة مقاعد في البرلمان.