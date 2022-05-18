خسارة حزب الله بانتخابات لبنان تشعل تفاعلا وخطاب مرتقب لحسن نصرالله اليوم

الشرق الأوسط
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حزب الله يخسر الأغلبية بالبرلمان.. ولبنان قد يواجه فترة جمود
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حزب الله يخسر الأغلبية بالبرلمان.. ولبنان قد يواجه فترة جمود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خسر حزب الله المدعوم من إيران الأغلبية في الائتلاف البرلماني في انتخابات لبنانية حققت مكاسب كبيرة لخصومه وكذلك لحركة الاحتجاج التي اجتاحت البلاد في انتفاضة 2019، حسبما أظهرت النتائج النهائية الثلاثاء.

وفازت الجماعات السياسية الإصلاحية التي انبثقت عن المظاهرات في جميع أنحاء البلاد بنحو 10٪ من المقاعد البرلمانية في البلاد، وفقًا لإحصاء CNN، في مؤشر على الاستياء المتزايد من النخبة الحاكمة التي يُلقى عليها اللوم على نطاق واسع في الانهيار الاقتصادي للبلاد.

وألقى منتقدو حزب الله، الذي يتمتع بأغلبية ائتلافية في البرلمان على مدى السنوات الأربع الماضية، باللوم على الجماعة وحلفائها السياسيين في الانهيار الاقتصادي للبلاد. ونفى حزب الله مرارا مسؤوليته، مشيرا إلى مزاعم واسعة النطاق بالفساد بين خصومه السياسيين.

وحصلت القوات اللبنانية المتحالفة مع السعودية، الخصم المسيحي الرئيسي لحزب الله، على مقاعد جديدة. كما خسر العديد من الحلفاء البارزين الذين هم من أنصار الرئيس السوري بشار الأسد منذ فترة طويلة مقاعد في البرلمان.

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