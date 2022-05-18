انتخابات لبنان النيابية.. هذه نسب الاقتراع في الدوائر الـ15

دبي-الإمارات العربية المًتحدة(CNN) -- حُسمت نتائج الإنتخابات النيابية اللبنانية في 17 مايو/أيار ينسبة اقتراع شكلت 49.68% في الدوائر الإنتخابية الـ15.

ينقسم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية كبرى وهم: بيروت الأولى وبيروت الثانية والجنوب الأولى والجنوب الثانية والجنوب الثالثة والشمال الأولى والشمال الثانية والشمال الثالثة وجبل لبنان الأولى وجبل لبنان الثانية وجبل لبنان الثالثة وجبل لبنان الرابعة والبقاع الأولى والبقاع الثانية والبقاع الثالثة.

كما يضم المجلس النيابي اللبناني 128 مقعدًا مقسمين على الدوائر الخمسة عشر كل مقعد محدد بطائفة معينة حسب القانون الإنتخابي اللبناني.

احتلّت دائرة جبل لبنان الأولى الكبرى المرتبة الأولى من حيث أعلى نسبة إقتراع التي شكلت 66.515% في وقت احتلّت فيه دائرة بيروت الأولى الكبرى المرتبة الأخبرة بنسبة إقتراع 33.19%.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه حول توزيع نسب الإقتراع في جميع الدوائر الإنتخابية الكبرى وتوزيع المقاعد الـ128 في البرلمان اللبناني.