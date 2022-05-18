دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقعه التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أسلوب مخاطبة الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات الجديد لحكام الإمارات الذين جاؤوا للتعزية بوفاة الشيخ خليفة بن زايد وتهنئة الرئيس الجديد بمنصبه.

محمد بن زايد: رحم الله أخي خليفة .. الأمانة ثقيلة .. نسأل الله التوفيق والعون والسداد. https://t.co/RMHxYUvbqI

مقطع الفيديو المتداول نشره مكتب أبوظبي الإعلامي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

#الحمدلله_على_نعمة_الامارات #هنا_الامارات : مشهد تاريخي لمبايعة صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد_آل_نهيان رئيساً للدولة في اجتماع عنوانه الحكمة و الوفاء و التوافق و رسالته رفعة الوطن و خدمة الشعب و إكمال مسيرة الخير وحمل الأمانة .. حفظ الله حكامنا .. https://t.co/B8jpMXRo2Z

وكان المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات قد أعلن، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة عن عمر يناهز الـ73 عاما.

الامن والاستقرار والرخاء غاية كل الشعوب.. انتخاب سمو الشيخ محمد بن زايد رئيسًا لدولة الامارات - ليكون ثالث رئيس للإمارات منذ نشأتها بإجراءات سلسة - يعد نجاحًا للمنظومة الدستورية الاماراتية.. وفق الله حكام دول الخليج للمزيد من النجاح ولشعوبهم السلام والخير والنماء.. https://t.co/pAXG6nzPGI https://t.co/a6q9jVCND4

وذكر أن نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، قامت بزيارة إلى دولة الإمارات، الإثنين، على رأس وفد رئاسي لتقديم العزاء في وفاة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.