وزير خارجية أمريكا: مجلس القيادة الرئاسي اليمني "فرصة قيمة"

(CNN)-- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، التزام بلاده بدعم إنهاء الصراع في اليمن، ووكذلك دعم "مستقبل مستقر وآمن ومزدهر" لليمنيين، خلال لقائه بنظيره اليمني أحمد بن مبارك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن بلينكن شكر وزير الخارجية اليمني على جهوده وجهود حكومته في تسهيل أول رحلة تجارية من صنعاء منذ عام 2016 التى سافرت يوم الاثنين.

وأضاف: "ناقش وزير الخارجية دعم الولايات المتحدة لتأمين الهدنة التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة والبناء عليها لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة تمكن اليمنيين من تقرير مستقبلهم".

وتابع المتحدث أن "بلينكن أشار على وجه التحديد إلى أهمية ضمان حرية حركة الأفراد والبضائع عبر المناطق المتنازع عليها، مثل مدينة تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، حيث يعاني مئات الآلاف من اليمنيين في ظل ظروف شبيهة بالحصار ويتحملون وطأة الحرب".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي اليمني ووصفه بأنه "فرصة قيمة لتمثيل أوسع لليمنيين"، ونوه مع التقدير بالالتزام الذي عبر عنه المجلس بجهود السلام وتحسين الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي لملايين اليمنيين، بحسب برايس.