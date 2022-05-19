وزير خارجية السعودية يتحدث لـCNN عن سعد الحريري وتوسّع حزب الله في لبنان.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، الأربعاء، على التصريحات التي أدلى بها حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني ومهاجمته المملكة عقب نتائج الانتخابات النيابية بلبنان.

يقول حسن #نصرالله: هل شاهدتم لمرة واحدة السفير الإيراني في الانتخابات أو أي موظف في السفارة الإيرانية يتدخل؟ شاهدنا لمليارات المرات حزب يسيطر على دولة بأكملها بقوة السلاح ورئيس حزب يقول : https://t.co/MgWruS5yxB

وقال الأمير السعودي في تعليق على فيديو لنصرالله يعترف به بأن تمويل حزب الله بالكامل يأتي من إيران، حيث كتب: "يقول حسن نصرالله: هل شاهدتم لمرة واحدة السفير الإيراني في الانتخابات أو أي موظف في السفارة الإيرانية يتدخل؟ شاهدنا لمليارات المرات حزب يسيطر على دولة بأكملها بقوة السلاح ورئيس حزب يقول:"

@abdulrahman شو خص هاي بهاي يا أهبل؟ لا ثقافة و لا فهم و لا منطق! مصاري عالفاضي 🤦‍♂️

وعلق صاحب حساب Mohammad Ekary على تغريدة الأمير السعودي قائلا: "شو خص هاي بهاي يا أهبل؟ لا ثقافة و لا فهم و لا منطق! مصاري عالفاضي"، ليرد الأمير عليه بالقول: "كتير كتير الا خص .. كون السيد تبعك مسيطر علبنان بقوة السلاح تبعه وهيدا السلاح متل معم بيقول بتمّو كِلّو عم تعطي له اياه ايران ..فهمت يا اهبل او ما فهمت بعد؟".

@MohammadEkary كتير كتير الا خص .. كون السيد تبعك مسيطر علبنان بقوة السلاح تبعه وهيدا السلاح متل معم بيقول بتمّو كِلّو عم تعطي له اياه ايران ..فهمت يا اهبل او ما فهمت بعد؟

وكان نصرالله قد اعتبر في خطابه، الأربعاء، أن الانتخابات النيابية الأخيرة لم تعط الأغلبية لفريق سياسي على حساب الآخر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حزب الله لو أراد تعطيل الانتخابات لفعل ذلك، ولافتا إلى عدم ظهور السفير الإيراني في لبنان أثناء الانتخابات بينما كان السفير السعودي "يدفع الأموال"، حسبما قال في كلمة له أعقبت صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بيوم.